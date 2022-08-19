Yönetmelik değişti, AVM patronları isyan etti

Ticaret Bakanlığı tarafından Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı, ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile bu alanlara ilişkin giderlerin kapsamı belirlendi.

Bu çerçevede ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım gibi ortak kullanım alanı giderleri ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderlerin ortak gider olduğu ve alışveriş merkezindeki işletmelerden yalnızca bu giderler için ortak gider katılım payı tahsil edilebileceği kabul edildi.

Bundan böyle söz konusu giderlerin dışında kalan giderler ile ortak gider niteliğini haiz olup belgelendirilmeyen giderler için işletmelerden herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

Ayrıca ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile alışveriş merkezi yönetimlerince işletmelerden alınan gider avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir kabul edildi ve bu gelirlerin yalnızca ortak giderlerin karşılanmasında kullanılabileceği kurala bağlandı.

Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için işletmelerden ortak gider katılım payı tahsil edilmesinin de önüne geçildi.

AYD dava hazırlığında

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş, Danıştay’a dava açma hazırlığında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Yönetmelik uzun süredir konuşuluyordu ama çıkmasını beklemiyorduk. Bu karar, AVM’lerin kontağını kapatmak anlamına geliyor. Koyduğumuz ATM, baz istasyonları, ciddi yatırım yaparak oluşturduğumuz reklam panolarının gelirlerini ortak gelir yapacaksınız, reklam pazarlama ve yönetim giderini alamayacaksınız. Ortak alan gelir ve gideri var. Biz bunu sıfıra sıfır noktasında tuttuyorduk. Artık ortak alan giderini yüzde 25 civarında sübvanse etmemiz anlamına geliyor. Ana konular bunlar. ‘100 TL toplanıyor, 80 gider yapıyor kalanını cebine atıyor’ deniliyordu. Biz de buna karşılık ‘denetleyin bizi, hesap verelim her şeyi yapalım. Birkaç kişi bunu yapıyor diye bütün AVM’leri hırsız ilan etmeyin' dedik. Şimdi namuslu davrananlara yüzde 25 civarında sübvanse etmek durumda bırakacak. Denetim şeffaflık hesap verebilirlik konularını uygun buluyoruz. Ama diğer konuda hukuki haklarımızı kullanacağız. Danıştay’da dava açacağız.”