8 yaşındaki Narin Güran’dan hâlâ haber yok: Kaçırılma şüphesi üzerinde duruluyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Tavşantepe Mahallesi’nde çarşamba (21.08.2024) günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.

Güran, çarşamba günü ilk kez gittiği Kuran kursundan çıkıp önce eve, sonra kuzenlerine gidiyor. Ardından eve gideceğini söyleyerek kuzenlerinden ayrılan Güran’dan bir daha haber alınamıyor.

Aile, köylülerle birlikte yaptığı arama çalışması sonuç vermeyince durumu yetkililere bildirdi. 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personeliyle arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara jandarma helikopteri de destek verirken, dalgıçlar sulama kanalında su altı taraması yapıyor.

Baba Arif Güran, çarşamba gününden beri kızlarından haber alamadıklarını, perşembe günü köyün girişinde kızınınkine benzeyen bir terlik bulduklarını söyledi. Ailenin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü ancak terlik numarasının Narin Güran’ın ayak numarasıyla uyuşmadığı öğrenildi.

Güran, kızını görenlerin kendilerine haber vermesini istedi: “Kızımı gören, duyan ve bilen Allah rızası için haber versin. Benim kızım akıllı bir kızdır, izinsiz bir yere gitmez.”

Anne Yüksel Güran ise şunları söyledi: “Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye’den yalvarıyorum kızımı bulsunlar”

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Tavşantepe Mahallesi’nde çarşamba (21.08.2024) günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran

Kaçırılma şüphesi üzerinde duruluyor

Arif Güran, yaptığı açıklamada “kaçırılma şüphesi” olduğunu kaydetti: “Sanki yer yarıldı içine girdi. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor.”

Diyarbakır Barosu da konuya dair X hesabından yaptığı açıklamada şüphenin kaçırılma üzerinde yoğunlaştığı kaydetti. Baro, “… Narin Güran hakkında yürütülen arama çalışmalarına dair görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerimiz neticesinde Narin Güran’ı arama çalışmalarının ilgili birimler tarafından devam ettiğini ve şüphenin kaçırılma üzerinde yoğunlaştığını öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

Açıklama, “Narin Güran hakkında yürütülen çalışmaların takipçisi olacağımızı belirterek bu aşamada olay hakkında bilgi sahibi olanların yetkili mercilere gecikmeksizin haber vermesi gerekliliğini hatırlatıyoruz” sözleriyle noktalandı.

Sosyal medya hesaplarından Narin Güran’ın bulunması için paylaşım yapan pek çok yurttaşın yanı sıra Diyarbakır’daki meslek örgütü ve sendika gibi kurumlar da Güran’ın bulunması için seferber olmuş durumda.

‘AFAD yetkilileri arazi taramasının neredeyse nihayete erdiğini söylediler’

Süreci takip eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, son gelişmeleri soL’a anlattı.

Sözlerine Narin Güran’ın kaybolma sürecini anlatarak başlayan Akça, Güran kaybolduktan sonra başlayan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi:

“Bildiğiniz gibi Narin, 21 Ağustos Çarşamba günü ilk kez gittiği Kuran kursundan çıktıktan sonra önce evine ardından kuzenlerinin yanına gidiyor. Tanıklara göre eve gideceğini söyleyip kuzenlerinin evinden ayrılıyor ve sonra ortadan kayboluyor. Kaybolduğu anlaşıldıktan sonra aile kolluğa haber veriyor ve o günden bu yana arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.”

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça

Gece köye gittiğinde elektriklerin kesik olduğunu söyleyen Akça, sözlerine şöyle devam etti: “Köye dönen yol üzerindeki köprü üzerinde park etmiş bir grup aracın yanında insanlar telefonlarının flaşı ile Narin’i arıyorlardı.”

Akça, görüştükleri AFAD yetkililerinin söylediklerini şöyle aktardı: “Görüştüğümüz AFAD yetkilileri, arazi taramasının neredeyse nihayete erdiğini söylediler. Ancak Narin’e dair hiçbir iz yok.”

Kaçırılma şüphesi sorusuna ise Akça, “Sanıyorum şu ana kadar edinilen bulgular ihtimalleri kaçırılmaya indirdi” diyerek yanıt verdi.

