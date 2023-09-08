8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan zanlıya indirim uygulandı: 10 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2014 yılında 8 yaşındaki kuzeni R.K.'ye (25) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan S.K., indirimle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre; İzmit'te annesi N.K.'nin durumundan şüphelenip, geçen yıl psikiyatriye götürdüğü kızı R.K., 2014-2015 yılları arasında kuzeni S.K.’nin birden fazla kez cinsel istismarına uğradığını anlattı.

Olay tarihinde 8 yaşında olan kız çocuğunun annesi, durumu polise bildirip, S.K.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve olay tarihinde 17 yaşında olan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İndirimle 10 yıl hapis cezası

S.K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan açılan davada karar duruşması, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya; mağdur R.K., tutuksuz sanık S.K. ve taraf avukatları katıldı. S.K. duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Suçun sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulayarak S.K.'yi 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.