8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak yaşamını yitirdi

Gaziantep'te silahlı kavganın arasında kalan ve ağır yaralanan 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Gaziantep Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup birbirine ateş ederken pompalı tüfekten çıkan saçmalar sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin'in karın bölgesine isabet etti.

Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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