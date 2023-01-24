8 yaşındaki çocuğu kaçırdı, 'fidye isteyecektim' dedi

Bolu'da dün saat 10.00 sıralarında Alpağut Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan çocuğu fark edince, evin çevresinde 1 saat gözlem yaptı.

DHA'nın haberine göre, çocuğun ailesinin evde olmadığını anlayıp, bahçeye giren O.Ö., buradaki 'golden' cinsi köpeği dışarı çıkartıp, sakladı. Evden çıkıp, bahçede köpeğini göremeyen küçük çocuk, bu sırada O.Ö. ile karşılaştı. O.Ö. ise köpeğini arayan çocuğu, kandırıp 1,5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatısına götürdü. Burada çocuğu sandalyeye oturtup, bağlayan O.Ö., daha sonra fidye istemek için çocuğu kaçırdığı eve gitti.

Gözaltına alındı

Evin önünde toplanan kalabalığı görünce panikleyen O.Ö., koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada habere göre bölgeden geçen bir sivil polis, şüphelinin peşine düştü. Sivil polis, yolda başka polis ile karşılaşınca, 2'si beraber şüpheliyi takibe aldı. 15 dakika süren takibin ardından O.Ö., Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir manavın önünde yakalandı. O.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli, çocuğu sakladığı yeri tarif etti. Ö.B.Ö., tarif edilen adreste polis ekiplerince bulundu.

İfadesinde çocuğu fidye için kaçırdığını söyleyen O.Ö., “Paraya ihtiyacım vardı. Çocuğa herhangi bir zarar vermedim. 'Ailen zengin mi?' diye sordum. Çocuk ise 'Çok zengin değiliz ama orta halliyiz' diye cevap verdi. Çocuğu bağladıktan sonra eve gidip, ailesiyle iletişim kurabileceğimi ve fidye isteyebileceğimi düşündüm. Daha sonra paniğe kapılıp, kaçtım. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan O.Ö., 'fidye istemek için çocuk kaçırmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.