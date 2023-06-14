8 saat süren Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'dan açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 8 saat süren kabine toplantısı sona erdi.

Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni kabine üyelerimizin de yemin etmesiyle ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimlerin üzerinden daha 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları belirledik, belirliyoruz.

Bugün dünden daha güçlü duruş sergileyebiliyorsak yeni yönetim sisteminin sağladığı kazanımlara borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002 öncesinde her ikisinin eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. 2002'den itibaren güven ve istikrarı tah9kim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık. Millet sandıkta son sözü söylemiş kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin çizdiği istikamette yürümektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir özeleştiriyle hatadan dönmektir. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. Sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandıklarını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Gazi'nin 'köylü milletin efendisidir' sözünü görmezden geleceksin. Köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz."