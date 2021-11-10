8 barodan ortak açıklama: Erdoğan'ın sözlerini tanımıyoruz

8 baronun Kadın Hakları Merkezi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni ve sözleşmeyi savunanları hedef alan açıklamalarına ortak bir açıklamayla tepki gösterdi ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini tanımıyoruz” dedi.

Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni ve sözleşmeyi savunanları kriminalize etmeye çalıştığını ifade eden Batman, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Muş, Şırnak, Urfa ve Van baroları Kadın Hakları Merkezi, sözleşmenin imzalandığı dönemde mevcut Cumhurbaşkanının iktidarda olduğunu hatırlattı.

'Erdoğan'ın sözlerini tanımıyoruz'

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamaya göre, İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı şekilde çekilme kararı alındığını belirten barolar "İstanbul Sözleşmesi’nden kendi beyanıyla tek başına çekilme kararı, hukuk güvenliği, insan hakları alanında kazanılmış haklara saygı ve usulde paralellik ilkesinin ihlalidir" dedi.

Bağımsız ve tarafsız mahkeme vurgusunun yapıldığı açıklamada "İstanbul Sözleşmesine dair açılan iptal davalarında esasa ilişkin bir karar verilmemişken kadınların haklarını tanımayan ve kriminalize eden beyanlarda bulunan Cumhurbaşkanına, aynı gün AYM başkanı Zühtü Arslan’ın, ‘Hiç kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz’ şeklindeki ‘bağımsız ve tarafsız’ mahkeme vurgusunu hatırlatır, yargı üzerinde ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında hukuki yardım talebinde bulunan kadınlara da baskı kurmaya yönelik, mahkemelerin bağımsızlığına gölge düşüren bu söylemlere son vermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi'ne dair hukuki mücadelenin sürdürüleceğini belirten barolar "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini tanımıyor, bir kez daha her yerde ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, 8 Kasım'daki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş, İstanbul Sözleşmesi'ni ve sözleşmeyi savunanları şu sözlerle hedef göstermişti:

"Buradan kadın STK'lara sesleniyorum: Eyyy kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana, bir kadına küfredilirse, hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Bir şehidimizin bacısına küfredildiği, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz, yollara çıkmıyorsunuz? Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz? Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa onlara en başta, en çok kadınlarımız tepki göstermelidir"