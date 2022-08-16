752 kız öğrencinin kaldığı KYK yurdu, haber verilmeden erkek öğrenci yurduna çevrildi

İstanbul Kağıthane'deki tek kız öğrenci yurdu olan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sadabad Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilere haber verilmeden erkek öğrenci yurduna dönüştürüldü.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, nakil işlemleri hakkında bilgilendirilmeyen ve yurdun erkek öğrenci yurduna çevrildiğini e-Devlet'ten öğrendiğini söyleyen öğrenciler, Zeytinburnu Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’na nakledildi.

752 öğrenci kalıyordu

İlk önce naklin sistem hatası olduğunu düşünen öğrenciler, yurt yetkililerini arayıp bilgi aldıklarında oda numaralarının dahi belirlendiğini öğrendi. Yurtta 752 öğrenci kalıyordu.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, "Yurdumuz bir gece ansızın erkek yurdu oldu. Durumdan tamamen habersizdik ve bunu tesadüfen e-devlet’te kontrol edince kendimiz öğrendik. Okullarımıza yakın olan, memnun kaldığımız yurttan aniden çıkarılmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Hiçbir sıkıntımızın olmadığı ve düzenimizin olduğu Sadabad yurduna geri nakledilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Stajlarımızı şu anki konumumuza göre ayarlamıştık'

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyan ve yeni yurdun okuluna uzak kaldığını söyleyen başka bir öğrenci de “Stajlarımızı şu anki konumumuza göre ayarlamıştık. Sarıyer, Kâğıthane Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu bölgesindeki tek kız KYK yurduydu. Bölgede başka erkek KYK yurtları ve ancak buna rağmen bizim yurdumuz erkek yurduna çevrildi. Bizi atadıkları yurt çok uzakta” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı arayan ve bilgi almak isteyen bir öğrenci de “Biz kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Zaman zaman böyle değişiklikler olabiliyor. Çok istiyorsanız dönem başladığında naklinizi talep edebilirsiniz” yanıtını aldı.

'Cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren politikaların bir sonucu'

Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, yaşanan durumu “Ülkede yaşanan ekonomik kriz koşulları ortada iken ve özellikle üniversite öğrencilerinin yurt bulma sorunları yaşanırken yapılması gereken kız öğrenci yurdunun erkek öğrenci yurduna dönüştürülmesi değil, yeni yurtların açılmasıdır. Özellikle kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her geçen gün derinleştiği Türkiye’de okullarına uzak yurtlara yönlendirilmeleri, eğitime erişimlerinin zorlaştırılması cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren politikaların bir sonucudur" ifadeleriyle değerlendirdi.