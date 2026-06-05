75 gündür tutukluydu: Gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Gazetecilik yaptığı için 75 gündür tutuklu bulunan muhabirimiz İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan İsmail Arı, savunmasında sadece gazetecilik yaptığını ve bu nedenle cezalandırıldığını söyledi.

Fotoğraf: BirGün

Savcı tutukluluğunun devamını istemişti

BirGün'ün haberine göre, Arı'nın ve avukatlarının savunmaların ardından savcılık, 2,5 aydır cezaevinde bulunan Arı'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Avukatların itirazlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, “sanığın savunmasının alınmış olması, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurulduğunda, sanığın delillerin karartılmasına yönelik bir imkanının olmaması, sabit ikametgah sahibi olması birlikte değerlendirildiğine tutuklama koğuşlarının ortadan kalktığı anlaşıldığından...” diyerek Arı'nın tahliyesine karar verdi.

İsmail Arı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmayacak. Arı, 2,5 aydır tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edilecek.

Davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de saat 14.00'te görülecek.

İlk kez hakim karşısındaydı

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkan gazeteci İsmail Arı hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi yayma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamalarından toplam 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.