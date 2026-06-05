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75 gündür tutukluydu: Gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi

Gazetecilik yaptığı için 75 gündür tutuklu bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcı, 2,5 aydır cezaevinde tutulan İsmail Arı'nın tutukluluk halinin devamını istedi. Avukatların itirazlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, Arı'nın tahliyesine karar verdi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 05.06.2026 , 14:52 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 , 16:31

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Gazetecilik yaptığı için 75 gündür tutuklu bulunan muhabirimiz İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan İsmail Arı, savunmasında sadece gazetecilik yaptığını ve bu nedenle cezalandırıldığını söyledi.

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Fotoğraf: BirGün

Savcı tutukluluğunun devamını istemişti

BirGün'ün haberine göre, Arı'nın ve avukatlarının savunmaların ardından savcılık, 2,5 aydır cezaevinde bulunan Arı'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Avukatların itirazlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, “sanığın savunmasının alınmış olması, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurulduğunda, sanığın delillerin karartılmasına yönelik bir imkanının olmaması, sabit ikametgah sahibi olması birlikte değerlendirildiğine tutuklama koğuşlarının ortadan kalktığı anlaşıldığından...” diyerek Arı'nın tahliyesine karar verdi.

İsmail Arı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmayacak. Arı, 2,5 aydır tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edilecek.

Davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de saat 14.00'te görülecek.

İlk kez hakim karşısındaydı

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkan gazeteci İsmail Arı hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi yayma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamalarından toplam 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Haber Merkezi

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