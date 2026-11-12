74 yaşındaki eski Kızıl Tugaylar üyesi ev hapsinden 5. kattan sarkıttığı iple kaçtı

İtalya’da 1960 ve 1970’li yıllarda etkin olan Kızıl Tugaylar örgütünün eski yöneticilerinden 74 yaşındaki Leonardo Bertulazzi, on yıllarca siyasi mülteci statüsüyle yaşadığı Arjantin’de iki yıldır tutulduğu ev hapsinden kaçtı.

İddiaya göre Bertulazzi elektronik kelepçesini domuz eti dolu bir tüpün içine saklayıp beşinci kattaki balkondan kendini sarkıtarak ev hapsinden firar etti.

Arjantin Güvenlik Bakanlığı Bertulazzi’nin ev hapsinden kaçtığını doğrularken, yeniden yakalanması için bilgi verenlere de 13 bin dolar ödül teklif etti.

İtalya’da Kızıl Tugaylar’a üyelikten 27 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından yıllarca kaçak yaşayan ve 2004’te Arjantin’de mülteci statüsü elde eden Bertulazzi’nin bu statüsü 20 yıl sonra Javier Milei’nin devlet başkanlığına gelmesinin ardından iptal edilmişti.

Bertulazzi mülteci statüsünün iptalinin ardından ev hapsine alınmıştı.

Guardian’da yer alan habere göre Bertulazzi’nin ev hapsinden kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde arabalar geçerken Bertulazzi'nin bir binadan ana yola indiği görüldü.

Kızıl Tugaylar'ın eski üyesinin izini süren bir dedektifin La Nación gazetesine verdiği bilgiye göre, Bertulazzi emniyet kemeri düzeneği kullanarak beşinci kattan iple aşağı indi.

Gazetenin aktardığına göre dedektif şunları söyledi:

"Önce elektronik kelepçesini çıkardı ve sıcaklığı korumak için bir tansiyon aletiyle birlikte domuz eti dolu bir tüpün içine yerleştirdi. Ardından bir çatıya tırmandı ve bir ip kullanarak beş metre aşağı sarktı; yaşadığı binanın arkasındaki boş bir arsaya atladı ve sokağa ulaşmak için metal bir kapının üzerinden tırmandı."

10 Kasım sabahı saat 06.01'i gösteren görüntülerde, sarsılmış olabileceği düşünülen Bertulazzi'nin bir süre dinlenmek için oturduğu görüldü.

Polis, elektronik kelepçenin hareket verisi göndermeyi durdurduğunu fark ederek eve gittiğinde cihazı atılmış halde buldu, Bertulazzi ise ortada yoktu.

Arjantin, ülkenin yüksek mahkemesinin son temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından Temmuz 2025'te Bertulazzi'nin İtalya'ya iadesini onaylamıştı.

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