739 Milyar TL fark: Hazine'nin borç stoku yüzde 50 büyüdü

CHP TBMM grubunun ekonomi raporunda, iç ve dış net borçlanmanın 125 milyar lira olduğu bu yılın ilk 11 aylık döneminde Hazine’nin iç ve dış borçlarının toplamı 895 milyar lira artarak 2 trilyon 708 milyar liraya kadar tırmandığına dikkat çekildi. Hazine’nin borç stoku geçen yılın sonuna göre yüzde 49.4 oranında büyüdü.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, stokun sadece 920 milyar liralık kısmı TL cinsinden alınmış borçlardan oluşurken döviz cinsinden borçlar ise 1 trilyon 787 milyar lirayı (140,9 milyar dolar) buluyor.

Hazine’nin bu borcunun 1 trilyon 316 milyar lirası iç borçlardan, 1 trilyon 391 milyar lirası da (109.7 milyar dolar) dış borçlardan kaynaklanıyor. Ocak-Kasım 2021 döneminde iç borçlar 256 milyar lira, dış borçlar ise 639 milyar lira arttı.

739 milyar TL fark

Raporda, “Oysa aynı dönemde Hazine içerden 96 milyar lira, dışardan ise 29 milyar liralık net borçlanma gerçekleştirdi. Borç stokundaki artışın 739 milyar liralık kısmı stokun yüzde 66’sını oluşturan (110 milyar dolar dış borcun tamamı ve iç borçların yüzde 30,1’ini oluşturan 31,2 milyar dolarlık kısmı) döviz cinsinden borçların kur farkından kaynaklandı. Geçen yıl aralık ayı sonunda 7.36 TL olan dolar kuru bu yıl kasım ayı sonunda 12,68 TL’ye yükselmişti” denildi.

Rapora göre, 2 trilyon 708 milyar liralık borç stokunun yüzde 91’ini oluşturan 2 trilyon 465 milyar liralık kısmı AKP döneminde yaratılan borçlardan oluştu. Hazine’nin iç ve dış borçları 2002 sonunda 243 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. 2002 Aralık - 2021 Kasım ayları arasında Hazine’nin iç borçlarında 1 trilyon 116 milyar liralık, dış borçlarında 1 trilyon 298 milyar liralık artış yaşandı.

Raporda, şöyle denildi:

“Erdoğan’ın ‘IMF’nin borcunu ödedik’ diye övündüğü bu dönemde Hazine’nin dış borç stoku ise dolar cinsinden 53 milyar dolar artarak 57 milyar dolardan bugünkü 110 milyar dolarlık düzeyine ulaştı.”