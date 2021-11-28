71 Türk, Güney Afrika'dan tahliye edildi

Covid-19’un yeni varyantı Omikron nedeniyle bazı Afrika ülkeleriyle uçuşların durdurulmasının ardından Türkiye’ye dönemeyen 71 Türk vatandaşı için tahliye seferi düzenlendi.

İHA'da yer alan habere göre, 71 yolcu, Türk Hava Yolları’nın tahliye seferleriyle Güney Afrika’nın Cape Town ve Johanneburg kentlerinden yurda getirildi.

Tahliye seferleriyle İstanbul Havalimanı’na ulaşan yolcular karantinada kalacak.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez Güney Afrika’da tespit edildikten sonra farklı ülkelerde de rastlanmaya başlayan Covid-19’un yeni varyantı Omikron’a karşı Türkiye bazı Afrika ülkeleriyle kara, hava ve deniz sınır seyahati yasağı getirilmişti.