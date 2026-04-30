71 sağlık alanı ve tesisi özelleştiriliyor: 'AKP değerli arsaları yandaşlara yok pahasına verecek'

AKP, iktidarı boyunca kamuya ait tesis ve şirketleri satıp toprakları yağmaladı. Ülkenin zenginlikleri hâlâ sermaye lehine elden çıkarılmaya devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 32 ildeki toplam 71 sağlık alanı ve tesisin özelleştirme kapsamına alındı.

Satışa çıkarılan yerler arasında bazıları halen aktif hizmet veren tesisler de yer alıyor.

'Saruhanlı Devlet Hastanesi aktif olarak kullanılıyor'

ANKA'nın haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen konuyla ilgili açıklama yaptı, "AKP, yine 3-5 yandaşa yok pahasına hastanelerin değerli arsalarını verecek" dedi. Halkın katkılarıyla sadece hastane yapılması şartıyla, yeri, dönemin belediyesi tarafından devlete tahsis edilen Saruhanlı Devlet Hastanesi'ni hatırlatan Başevirgen, hastanenin aktif olarak kullanılmasına rağmen, ilçenin merkezindeki değerli arsasının satışa çıkarıldığını belirtti. CHP'li vekil şöyle devam etti:

Yine Salihli’nin en değerli kamu varlığı olan hastanede satışa çıkarılıyor. Söz konusu yandaşları olunca halkın ihtiyaçlarını göz ardı etmekten asla çekinmeyen iktidarı uyarıyoruz, kamunun malı kamuda kalmalıdır. Bu arsalar ilçelerin ihtiyaçlarına ve halkın taleplerine uygun olarak değerlendirilmelidir.

'Yandaşlarına, sattığı hastanenin arsasını altın tepside sunacak'

Başevirgen, özelleştirme kararından Manisa'nın da etkilendiğine işaret ederek, "Özelleştirme adı altında Saruhanlı ve Salihli devlet hastaneleri de satışa çıkarıldı. İktidar, Saruhanlı’nın göbeğindeki 50 yataklı faal hastaneyi satacak, ilçe dışına 50 yataklı bir hastane yapacak. Yani yandaşlarına, sattığı hastanenin arsasını altın tepside sunacak. Salihli Devlet Hastanesi ise 1952’den bu yana ilçe halkının sağlık ihtiyacını karşılayan, halk katkıları bağışlarla büyüyen bir kamusal sağlık mirası" dedi.

'Bu arsalar ilçelerin ihtiyaçlarına ve halkın taleplerine uygun olarak değerlendirilmeli'

Sağlık Bakanlığı’nın "hastanelerin satıldığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklamasına da yanıt veren Başevirgen, "Satış listesine koyduğunuz bu araziler ‘atıl’ değil, aktif olarak kullanılan şehirlerimizin en kıymetli, en merkezi yerleridir. Yeni hastaneler eksiksiz biçimde hizmete girmeden, mevcut hastane alanlarının özelleştirme kapsamına alınması kamu yararı açısından kabul edilemez. Kamunun malı kamuda kalmalıdır. Bu arsalar ilçelerin ihtiyaçlarına ve halkın taleplerine uygun olarak değerlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı bu kararın gerekçesini, özelleştirme yöntemini, alanın gelecekte ne amaçla kullanılacağını ve halkın sağlık hizmetinin nasıl güvence altına alınacağını derhal açıklamalıdır” ifadelerini kullandı.

Adana'nın Karataş ilçesindeki tek hastane de listede: 'Bağışlanmıştı, özelleştirilemez'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da satışa çıkartılan toplam 126 taşınmazlar arasında Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Abdullah Tekin Hastanesi’nin de yer aldığını belirtti. Söz konusu hastanenin sıradan bir kamu yatırımı olmadığını vurgulayan Kısacık, tesisin geçmişine dikkat çekti.

Kısacık, "Dönemin Adana Milletvekili merhum Turgut Tekin hastanenin yapılabilmesi için 16 dönemlik araziyi bağışlıyor. Ancak bağış için şerh düşülüyor ve bu araziye sadece hastane yapılabilmesi şartı konuluyor” ifadeleriyle bağış şerhinden dolayı arazinin özelleştirilemeyeceğini söyledi. İlçede 25 bin nüfusun yaz aylarında 100 bine ulaştığını da hatırlattı.

