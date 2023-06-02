7 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla gündeme gelen TV kulesi icradan satışa çıkıyor

İstanbul Büyükçekmece'de içinde televizyon kulesinin de yer aldığı 8 bin metrekarelik alan, icradan 249 milyon 395 bin bedelle satışa sunulacak.

Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi kararınca satışa çıkarılan televizyon kulesinin de içinde bulunduğu 8 bin metrekarelik arsada ekipler keşif yaptı.

AA'nın haberine göre deniz ve göl manzaralı arsanın, kuleye ait inşa halindeki otopark ve çok amaçlı salon yapılarının bulunduğunu belirleyen ekipler, televizyon kulesi, restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezinin tamamlandığını ancak yüzde 24 oranında yıpranma payı olduğunu, otopark ve çok amaçlı salonun yüzde 35 eksik kısmının bulunduğunu tespit etti.

'TV yayını için gerekli teçhizatı yok'

Restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezi, elektronik, dış ve iç donanımı gibi kule ve diğer bölümlerin özelliklerini ve bunların bedellerinin belirleyen ekipler, televizyon ile yayıncılık kulesi olarak inşa edilen dava konusu binada yapılan incelemelerde, televizyon yayını yapabilmek için gerekli elektronik teçhizatların ve verici sistemlerin bulunmadığı da kayda geçti.

Keşif sonunda arsa değeri 112 milyon lira, yapısal kısımların değeri 131 milyon 300 bin lira, elektrik-elektronik kısımların değeri 929 bin lira, mekanik kısımların değeri ise 5 milyon 165 bin lira olarak belirlendi. Yapının toplam satış bedeli ise 249 milyon 395 bin lira oldu.

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi'nin ilanına göre arsa ve içindeki yapılar 1 Ağustos itibarıyla satışa çıkarılacak.

'Helikopter çarpmıştı'

Büyükçekmece'de 21 yıldır yaşadığını söyleyen Gülcan Keleşoğlu, "Hep böyle atıl durumdaydı. Helikopter çarpmıştı. Hiç çıkmadım yukarı. Neden böyle bilmiyoruz" dedi. Keleşoğlu, "249 milyon liraya satılıyormuş. İçeri girilip girilmediğini bilmiyorum. Işıkları yanıyordu arada. Fiyatı bence az. Az bir fiyat biçilmiş" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı’na ait Sikorsky S-76C++ tipi helikopter 10 Mart 2017’de, LTBA-Bozüyük VFR uçuşu için 08.16’da kalkmasının ardından 08.20’de Büyükçekmece TÜYAP Fuar Alanı’nda bulunan TV kulesine çarparak düşmüştü. Kazada Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, şirketin konukları Igor Kochergin, Ludmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin kuleyi yapıp işleten firmanın 3 yetkilisi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

İşçilerin alacaklarını ödememişti

Öte yandan kuleyi yapıp işleten ve Türkiye genelindeki belli başlı birçok TV kulesinin yanı sıra havalimanı kontrol kuleleri ve NATO projelerinde de imzası bulunan 70 yıllık Endem İnşaat’ın geçen yıl Haziran ayında iflası istenmişti. Grubun amiral gemisi dahil üç şirkete yönelik iflas istemli davaları işçiler açmıştı. İflas kararı çıkması halinde, işçilerin paralarını almak için Büyükçekmece’de bulunan 220 metre uzunluğundaki TV kulesinin satışını isteyecekleri belirtilmişti.