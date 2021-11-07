7 Kasım 1937'de aydınların Pravda'ya gönderdiği kutlama mesajları

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi 104 yaşında. İnsanlığın en önemli kazanımlarından biri olan Ekim Devrimi’nin yıldönümünde sizlerle 7 Kasım 1937 tarihli Pravda Gazetesi’ne aydınlar tarafından gönderilen kutlama mesajlarını paylaşmak istedik.

Mutluluk 20 yaşında /// Upton Sinclair

Ekim devrimi gerçekleştiğinde ona tarihin gördüğü en büyük devrim dedim.

Bu mutluluğun 20. yaşında Sovyet Cumhuriyetlerini inşa etmede yardımcı olan herkese teşekkür eder ve herkesi selamlarım. Eminim ki siz şimdi olduğu gibi ileride de politik, ekonomik ve kültür alanında daima ilerleyeceksiniz.

Tüm provokasyonlara rağmen yürüttüğünüz soğukkanlı ve dikkatli diplomasi tüm demokratik halklar nezdinde size saygı uyandırıyor.

Siz, ölmekte olan kapitalist düzende olduğu gibi krizler ve ekonomik kargaşa olmadan yaşanabileceğini ve sosyalizmin kurulabileceğini göstererek tüm dünyanın işçilerinin kurtuluşuna yardımcı oluyorsunuz.

Yeni dünyanın kurucularına selam! /// Romain Rolland

Batının eski devriminin evlatları adına, ben, 20. yaşını kutlayan genç Ekim Devrimine en içten teşekkürlerimi sunarım.

Hayalini kurduğumuz yeni dünyayı siz kuruyorsunuz. Stalin'e ve tüm özgür, eşit hakların ve herkesin herkes için emeğinin gururunu taşıyan insanların büyük proleter devletine selamlar. Şimdi, tüm dünyada faşizme karşı halkların ölümcül savaşı dünyayı kana bulamasına rağmen sizin örneğiniz ve SSCB'ye olan inancınız halklara öncülük ediyor.

Sizin kaleniz hem Asya'da hem Avrupa'da yükseliyor ve her iki kıtanın insanları için dayanak görevi görüyor.

Uluslararası fuarda iki genç Sovyet devi -işçi ve köylü kadın- Sen Nehri’nin üzerinde bir meşale gibi orak ve çekici tutuyor. Onların göğüslerinden halkları birliğe, özgürlüğe ve zafere çağıran marşın yayıldığını duyuyoruz.

Galip Halk /// Jose Bergamin

Sovyetleri gördüm. Halkın, kanıyla suladığı topraklarda yeni hayatı kurduğunu gördüm.

Şimdi, benim İspanya halkım da kendi toprağında bağımsızca ve özgürce yaşama hakkı için toprağını kendi kanıyla suluyor.

Halkımın kaybettiği yiğitler en saf, en güçlü gerçek olan mücadele gerçeği için size teşekkür etme ihtiyacını doğurdu. İşte bu gerçek bizim halklarımızı birleştiriyor.

Madrid yalnızlık içinde ve karanlıkta kalınca ve yiğitlerinin kanı göklere ulaşınca gökte bir umut yıldızı parlar. Bu yıldız, SSCB örneğini görmüş olan halkımızın inandığı ve uğruna mücadele ettiği gerçeğin yıldızıdır.

7 Kasım 1917 ve 7 Kasım 1937, bu iki günün kökleri gezegenimizin derinliklerinde birbirine bağlı, derdi herhalde Granada'da kurşuna dizilen şairimiz Garcia Lorca. Halkımız mücadele ediyor ve inanıyor, yanında ise kendisi gibi kanlar içinden ve mücadeleden çıkan galip halkın örneği yükseliyor ve göklerdeki inancın yıldızı parlıyor.

Marksizmin Bayramı /// Theodor Dreiser

Sovyet devrimine, dünyadaki tüm sorunların en başına yoksullar ve zenginler meselesini koyduğu için özellikle minnettarım. Sovyetler Birliği 1917 yılında yoksulları korumak adına büyük bir adım attı. Burada devrimin evrensel önemi yatar. Bu devrim günü marksizm için bir bayram günüdür.

Emeği, tarımı, sanayiyi, doğal zenginlikleri, teknolojiyi, insanın birikimini, insanın doğa üstündeki hakimiyetini, herkesin refahı ve herkes için kültürlü bir yaşam için kullanmak; işte Sovyet devriminin tüm insanlığa sunduğu ders.

Umarım ki ömrüm Marksizmin bu bayramını dünyanın tüm memleketlerinde görmeye yeter.

Çeviri: Aziz Seçilmiş