7 il afet bölgesi ilan edildi

Batı Karadeniz’de aşırı yağışlara bağlı olarak; sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetleri meydana geldi. Afetler sonucunda 2 vatandaş sel sularına kapılarak kayboldu, hayvan kayıpları yaşandı, konut, işyeri ve tarım alanları hasar gördü, altyapı sistemleri etkilendi.

Bu kapsamda, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edildi.

AFAD, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edilmiştir. Sakarya ilinde yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli destek verilmeye devam edilecektir" denildi.