7 Haziran'da 6 belde de sandık başına gidiliyor

7 Haziran'da Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçmenler sandık başına gidecek.

Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Beldelerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor.

Cumhur İttifakı, beldelerin tamamında tek bir partiden aday çıkaracak. Buna göre 5 beldede AKP’nin adayı, bir beldede ise MHP adayı seçime girilecek.

Seçimlere CHP, İYİP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi’nin de aralarında bulunduğu 27 parti katılacak.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) de 6 beldede hem belediye başkanı hem de belediye meclisi üyesi adayı çıkararak seçimlere katılacak.

YSK’nın açıklamasına göre seçim pusulasında yer alacak partiler sıralamaya göre şöyle:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AKP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.