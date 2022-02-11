7 çocuğun istismar edildiği Kuran kursunda personel göreve geri dönmüş!

"Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu"ndaki 7 çocuğa cinsel istismarda bulunan personel H.A.’nın Mayıs'ta yargılanacağı dava kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede beş ay boyunca çocukların sistematik olarak istimar edildiğinin ortaya konulmasına karşın Diyanet sorumlular hakkında yaptırım uygulamadı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, H.A. ile birlikte yurtta görevli 7 kişi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca başlatılan idari soruşturmanın cezasızlıkla sonuçlandığı bildirildi. Personelin hiçbir ceza almadığı gibi görevlerine iade edildiği anlaşıldı.

Müfettiş görevlendirildi

Çocukları istismara maruz bırakılan ailelerin tepkisi ve kamuoyu baskısı üzerine Erzurum Valiliği’nin, yurtta kamu adına görev yapan personelin de yargılanması amacıyla üç müfettiş görevlendirdiği belirtildi.

Olayda sorumluluğu bulunan Diyanet’e bağlı personele yönelik başlatılan soruşturmayı ağır aksak ilerlettiği iddia edilen Erzurum İl Müftülüğü’nün, soruşturmanın akıbetiyle ilgili resmi makamları bilgilendirmediği öne sürüldü.

Valinin, Kuran kursunda görev yapan ve olayın ardından açığa alınan yedi kişinin göreve tekrar iade edildiğini kentteki yerel medyadan öğrendiği öne sürüldü.