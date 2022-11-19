'7 buçuk milyon çocuk yoksulluk içinde, 720 bin çocuk çalışıyor'

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, bugün 20 Kasım Çocuk Hakları Haftası dolayısıyla Ankara’da Çocuk Politikaları Çalıştayı düzenledi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın. "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açık ara en başarısız olduğu alan çocuklardır. 22,7 milyon çocuğun yedi buçuk milyonu yoksul tanımlamasının içinde" dedi.

Yüksel Taşkın, Çalıştay’ın açılış konuşmasında, şunları söyledi:

"TÜİK’e göre, 2021’de 0-17 yaş arasındaki çocuk sayısı, 22 milyon 738 bin kişi. Nüfusun yüzde 27’si bu. Ama 1970’de nüfusun yarısı çocukmuş. Bugün aşağı yukarı dörtte biri çocuk. Ama bu oranla bile AB ortalamasının çok çok üzerindeyiz. Çok sayıda Avrupa devletinden daha fazla çocuğumuz var.

Çocuğu, muhtaç kategorisinde değil; özne olarak görüyoruz. Bu anlamda, mevcut popülist siyasetle çatışıyoruz. Popülist siyaset ve iktidardaki temsilcisi; insanları muhtaç olarak görmeyi, onlara yardım ederken hayırseverlik üzerinden bakmayı, çok seviyor. Biz ise böyle bakmıyoruz. İnsanların, hayata katılım haklarının önündeki engeller kaldırılacak ki eşit bireyler olarak hayata katılabilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açık ara en başarısız olduğu alan çocuklardır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın da 20 yıldır süren, sistem oturtamama, ideolojik önyargılarla çocuklarımızı bir tür deney meselesine döndürme gibi nedenlerle ne Millî Eğitim Bakanlığı’nın ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk odaklı politikaları istediğimiz şekilde, gürül gürül hayata geçiremediklerini görüyoruz.

14 yaşında bir kız çocuğunu babası evlendiriyor. Niye evlendirdin diye sorduğumuzda, yanıt şu: ‘Bir boğaz eksilmiş oldu’ diyor. Biz o çocuğu okulda tutabilseydik; kahvaltı ve öğle yemeği hizmeti verseydik, yüzde 99’u okulda kalacaktı. O çocuk, iyi bir eğitim alacaktı. Kamusal eğitim, yoksulluktan çıkışın en önemli aracıdır. O çocuk, aktif bir özne olarak bulunacakken, evli belki iki üç tane çocuğu olan bir insan oldu.

'7 buçuk milyon çocuk bu yoksulluğun içinde'

23 milyona yakın çocuk var. 2021’de yardım alan hane sayısı altı milyon olduğuna göre, 24 milyon ediyor. 6 milyon hane, 24 milyon insan üretimden kopuk, yardımlarla yaşıyor. Oranladığımızda, yedi buçuk milyon çocuk da bu yoksulluğun içinde. 22,7 milyon çocuğun yedi buçuk milyonu yoksul tanımlamasının içinde.

'Akut beslenme yetersizliği yaşayan üç milyona yakın çocuk var'

Akut beslenme yetersizliği yaşayan üç milyona yakın çocuktan bahsediliyor. İlk ve ortaöğrenimde çocuklara kahvaltı ve öğle yemeği desteği vereceğiz. Özellikle sosyo-ekonomik bakımdan geri olan ilçelerde bütün okullarda her çocuğa… Bu vaadi en önce biz verdik. Bu popülerleşti. Biz muhalefet olarak bir şeyi gündeme getirince, seçim ve sandık korkusu ile iktidar da o topa girmeye başlıyor. Sandıktan ve seçimden korkmak güzeldir."

Yaklaşık 720 bin çocuk çalışıyor

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ise "13 bin çocuk evliliği gerçekleşmiş geçen yıl. Bugün yaklaşık 720 bin çocuk işçimiz var, beş ile 17 yaş arasında. Çocuklar, toplumun geleceği. Canlarını bile koruyamadığımız çocuklar arasında, kim bilir ne bilim adamlarını, kim bilir sporcuları, ne büyük sanatçıları yitiriyoruz. Bunun farkında bile değiliz" dedi. (ANKA