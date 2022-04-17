6'lı muhalefette anlaşmazlık: CHP ve İYİP'in teklifini reddettiler

6'lı muhalefet masasında seçim taktiği tartışmaları sürüyor.

Duvar'da yer alan habere göre, "Sağ seçmen Chp'ye oy vermez" denilerek Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'nin olduğu ayrı bir listenin yine Millet İttifakı çatısı altında seçime girmeyi düşündüğü konuşuluyordu.

Fakat, özellikle CHP ve İYİP tarafından desteklenen bu fikre, yeni kurulan partilerin karşı çıktığı öne sürüldü. Yeni kurulan partilerde, "İlk kez tartıya çıkacağız, o nedenle amblemi bırakamayız. Gücümüzü görmek isteriz" görüşünün ağırlık bastığı öğrenildi.

Bu görüşe karşı ittifak içinde, "Amblemi bırakmazlarsa seçimi bırakırlar. Bu durumda Millet İttifakı çoğunluğu sağlayamayabilir" değerlendirmeleri yapıldı.

İYİP ve CHP'nin ise seçime doğru il bazlı simülasyonlar yapılarak bu öneriyi değerlendirmenin daha doğru olacağını belirterek, "Tüm seçenekleri konuşuruz, ama kesin olan bir şey var o da ittifak içinde üçüncü bir ittifak olacaksa buna 6'lı masa karar verecektir. Bu ayrışma değil, Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamak için en doğru ittifak neyse onu kurmak için yapılacaktır" yorumunu yaptığı aktarıldı.