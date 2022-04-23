6'lı muhalefet üçüncü kez buluşacak

CHP, İYİP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi Genel Başkanları, yarın yeniden bir araya gelecek. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek üçüncü buluşmada, Meclis'te kabul edilen ve Anayasa Mahkemesi’nin inceleyeceği yeni "Milletvekili Seçim Kanunu"nun olası sonuçları ele alınacak.

"Seçim ittifakı" ve "seçim güvenliği" gündeminin öne çıkması beklenen görüşmede partilerin oy oranları da değerlendirilecek.

Altı parti genel başkanı, seçimlere ittifak halinde girilmesi ya da CHP ve İYİP dışındaki partilerin tek liste halinde seçimlere katılması durumunda ortaya çıkacak olası sonuçları da ele alacak. Bu konuda kurmayların yaptığı çalışmalara göre senaryolar değerlendirilecek.

Uysal'ın ifadeleri de görüşülecek

Görüşmede Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın tartışılan ifadelerinin de gündeme alması bekleniyor.

Uysal’ın Cumhurbaşkanı adaylığı için DEVA ve Gelecek Partisi liderleri hakkında kastettiği "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamalıdır" sözlerinin masaya getirileceği düşünülüyor.