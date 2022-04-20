6’lı masayla ilgili kulis: ‘24 Nisan’da ilk defa konuşulacak...’

Birgün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın 24 Nisan'da gerçekleştireceği görüşme üzerine çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

“Kulislerden aldığımız bilgilere göre 6 parti artık bu konuyu birlikte konuşmaya başlayacağı yönünde” diyen Aydın, şöyle devam etti: “Bu toplantıda kuşkusuz ki cumhurbaşkanlığı adayının ismi açıklanmayacak. Ama belki de ilk defa bu kadar açık biçimde isimler üzerinden bir tartışma yaşanacak.”

İşte o yazı…

24 Nisan akşamı neler konuşulacak?

"Millet İttifakı’nın yasal düzenlemeye karşı ilk net hamlesinin 24 Nisan Pazar günü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 6’lı toplantının ardından gelmesi bekleniyor. İftar yemeği şeklinde düzenlenen buluşmada masaya gelecek başlıklar netleşmeye başladı.

1) Parlamenter rejim taslağı

Altı parti için en kolay halledilebilecek başlık olarak duruyor. Çıkan metin üzerinde son değişikliklerin yapılması ve bunun aynı zamanda seçim programının parçası haline getirilmesi konusunda çalışma yapacak yeni ekibin oluşması sağlanacak. Partilerin ekibe önerecekleri isimlerin dahi belli olduğu madde hiçbir liderin kafasını yormuyor.

2) Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Kulislerden aldığımız bilgilere göre 6 parti artık bu konuyu birlikte konuşmaya başlayacağı yönünde. Birlikte diyoruz çünkü daha önce CHP-İYİ Parti, CHP-SP gibi liderler düzeyinde ön görüşmeler yapılmıştı. Bu ön görüşmeler sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda vites artırıp sahalara daha net şekilde inmişti. Altı parti ile birlikte Kılıçdaroğlu’nun üç aydır aralıksız devam eden cumhurbaşkanlığı kampanyasının masada olması beklenmiyor. Ama diğer alternatiflerin dile getirilmesi sürpriz olmayacak. DP Genel Başkanı Uysal’ın cumhurbaşkanı aday kriterlerini sıralarken kullandığı “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” maddesi sonrası Gelecek ve Deva Partisi liderleriyle ilk ortak temas olması toplantıyı daha da ilginç kılmaya aday. Hem Gelecek hem de Deva Partisi’nin kurmaylarının Uysal gösterdiği tepki meselenin sosyal medya mesajından daha ileri boyutta olduğunu gösteriyor. Özellikle Deva Partisi’nin Kılıçdaroğlu ya da CHP’li bir başka isim dışında arayışlarının olduğu anlaşılıyor. Buna bir de Abdullah Gülsever gazetecilerin açıklamasını eklerseniz işin önemi daha da anlaşılacaktır.

Bu toplantıda kuşkusuz ki cumhurbaşkanlığı adayının ismi açıklanmayacak. Ama belki de ilk defa bu kadar açık biçimde isimler üzerinden bir tartışma yaşanacak.

3) Parlamento daha da karışık

Yasa değişikliği ile birlikte Millet İttifakı’nda hesaplar değişti. Millet İttifakı’nın 6 partiye çıkarılıp seçime bu adla girme hedeflenirken şimdi tüm partilerin kendi adlarıyla girmesi gündemde. Ama yüzde 7’lik baraj nedeniyle liderlerin üçe bölünmüş bir yapı üzerinde durduğu konuşuluyor. CHP’nin tek başına İYİ Parti-Demokrat Parti ittifakı ya da DP’li isimlerin İYİ Parti listesinden aday gösterilmesi ve son olarak Deva-Saadet-Gelecek ittifakı.

Değişiklik sonrası ittifakların durumu 24 Nisan günü masada olması kesin olan başlıklardan biri. Meclis aritmetiğinde güçlü olmak isteyen muhalefet cephesinin bu konuda özel bir çaba harcaması gerekecek ve ilk tadımda bu toplantıda atılacak.

4) AYM’ye yapılan itiraz

Bilindiği gibi CHP düzenlemenin 5, 6, 11 ve 12'nci maddeleri için AYM’ye itirazda bulundu. CHP, il ve ilçe seçim kurullarında görev alacak hâkimlerin ad çekme usulüyle belirlenmesi, mevcut kurulların üç ay içinde yeniden oluşturulması ve Cumhurbaşkanı'nı propaganda yasaklarından muaf tutan maddelerin anayasaya aykırı olduğu düşünüyor.

Özellikle seçim kurulları ile ilgili maddenin kabulü birçok şeyi değiştirebilir. Hele bir de iktidar AYM kararından önce bununla ilgili adım atarsa kaos yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. 6 partinin böyle bir gelişme durumunda hangi adımlar atılması gerektiği konusunu da istişare etmesi bekleniyor. (...)