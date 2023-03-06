6'lı Masa'da neler konuşuldu? 'Yeter artık sizden çektiğimiz'

tv100.com yazarı Latif Şimşek, altılı masada dağılmaya giden sürece ilişkin kulis bilgileri tv100 canlı yayınında paylaştı.

Şimşek, “Bir anda ortalık elektrikleniyor. Karamollaoğlu, Akşener’e ‘Yeter artık sizden çektiğimiz’ diyor. Bunun üzerine Meral Hanım masayı terk etmek üzere kalkmış ‘Bana müsaade o zaman’ demiş. Davutoğlu araya girmiş, bir süre sonra ortam yine elektriklenmiş” ifadelerini kullandı.

Oğuz Haksever, Saadet Partisi Basın Müşaviri Muhammed Vefa’nın açıklamasını aktararak, “Saadet Partisi Basın Müşaviri Muhammed Vefa’dan bir açıklama ‘Toplantı içeriğinin kamuoyunda ifşa edilmesi kabul edilmezdir, zikredilen cümlenin Genel Başkanımıza atfedilmesi iftiradır” ifadelerine yer verdi.