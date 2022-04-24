6'lı ittifak 'Özal'ın makam odası'nda buluşuyor

Altılı ittifakın 3. buluşması Demokrat Parti Genel Merkezi'nde başladı.

ANKA'nın haberine göre altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği “liderler buluşmasının” üçüncüsü bugün Demokrat Parti ev sahipliğinde yapılıyor. İftar yemeğindeki buluşmanın, Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ANAP Genel Başkanı iken kullandığı makam odasında yapıldığı öğrenildi.

Demokrat Parti Genel Merkezi’ne ilk olarak saat 19.18’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu’nun ardından saat 19.22’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve hemen ardından da İYİP Genel Başkanı Meral Akşener parti genel merkezine ulaştı. Akşener yanında getirdiği baklavayı Uysal’a verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 19.30’da ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da saat 19.33’te Demokrat Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal genel başkanları kapıda karşıladı.

DP Genel Merkezi’nde düzenlenen iftarın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın makam odasında yapılacağı öğrenildi. DP’nin Genel Merkez Binası, 1983 yılında kurulan Anavatan Partisi’ne (ANAP) aitti. ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, 1989’da Cumhurbaşkanı olana dek bu binayı kullandı.