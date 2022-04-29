699 yeni alan maden ihalesine çıkarılacak: 'Topraklar parsel parsel ihale ediliyor'

Ordu Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 63 ilde 699, Ordu’da 11 alanın maden arama amacıyla 14 Haziran 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacağı duyuruldu.
Yönetim kurulunun açıklamasında "Daha önce yayımlanan duyuruda Ordu’da 24 Mayıs 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacak dört maden sahası vardı. İktidar ülkenin dört bir tarafını maden şirketlerine ihale ediyor. Şimdi de ilimizde Mesudiye, Kabadüz, Kabataş, Altınordu ilçelerinde 14 Haziran 2022 tarihinde ihalesi yapılacak 11 saha ilan edildi. Böylece Ordu’da ihaleye çıkan ve çıkarılacak alan sayısı 26 oldu" denildi.
"Topraklar parsel parsel ihale ediliyor. Ortak irade ve ortak ses çıkarmak zorundayız" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: