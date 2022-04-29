699 yeni alan maden ihalesine çıkarılacak: 'Topraklar parsel parsel ihale ediliyor'

Ordu Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 63 ilde 699, Ordu’da 11 alanın maden arama amacıyla 14 Haziran 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacağı duyuruldu.

Yönetim kurulunun açıklamasında "Daha önce yayımlanan duyuruda Ordu’da 24 Mayıs 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacak dört maden sahası vardı. İktidar ülkenin dört bir tarafını maden şirketlerine ihale ediyor. Şimdi de ilimizde Mesudiye, Kabadüz, Kabataş, Altınordu ilçelerinde 14 Haziran 2022 tarihinde ihalesi yapılacak 11 saha ilan edildi. Böylece Ordu’da ihaleye çıkan ve çıkarılacak alan sayısı 26 oldu" denildi.

"Topraklar parsel parsel ihale ediliyor. Ortak irade ve ortak ses çıkarmak zorundayız" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhaleler mantar gibi patlamaya başladı. Artık kendi ilçemizdeki, köyümüzdeki ihaleyi iptal ettirmek için uğraşmak zaman kaybetmek olur. Ayrıca başarılı olma olanağı yok. Bu nedenle ihalelerin tümünün iptal edilmesi için mücadele şart. Türkiye’de 699 yeni alan ihaleye çıkarılıyor. Ordu’da 11 alan var. Mücadele topyekün olmalı ve 699 alanın ihalesi durdurulmalı. Bu da yetmez, yapılanların yapılacak olanların tümünün iptali için seferberlik gerekiyor. Kapitalizmin doğaya saldırısı iktidarın yol açıcılığıyla hızla devam ediyor. Buna izin veremeyiz."