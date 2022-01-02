67 gazeteci 1334 yıl hapis istemiyle yargılandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) desteğiyle yürütülen Haberin Bedeli projesi kapsamında hazırlanan aralık ayı raporu açıklandı.

Gazeteciler Cemiyeti’nin Haberin Bedeli Aralık Raporu’na göre, 67 gazeteci ve medya çalışanı hakim karşısına çıktı, toplamda 412 yıldan bin 334 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan haberde, aralık ayının da gazetecilere dönük baskı ve engellemelerle geçtiğine dikkat çekilirken, en az 67 gazeteci ve medya çalışanının hakim karşısına çıktığı belirtildi.

Raporda, bir aylık dönemde yargılanan 67 gazetecinin toplamda 412 yıl 1 aydan bin 334 yıl 1 aya kadar hapis ve ikisi ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere üç kez müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği kaydedildi.

Görülen duruşmalardan 6’sı karara bağlandı. Karara bağlanan duruşmalarda 8 gazeteciye toplamda 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bir gazeteci hakkında verilen 9 aylık hapis cezası 4 bin 500 TL para cezasına çevrildi. Yargılanan gazetecilerin 25’i hakkında ise beraat kararı verildi.

Raporda yer alan bilgilere göre; gazetecilere dönük baskılar sadece halihazırda süren yargılamalarla sınırlı kalmadı. Bir aylık dönemde en az 11 gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alındı. 7 gazeteci hakkında yeni davaların açıldığı Aralık ayında, 3 gazeteci hakkında da yeni soruşturma başlatıldı.