65 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli’de Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci yurdunda kalan toplam 90 öğrenciden bazılarında kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

DHA'nın haberine göre akşam yemeğinde tavuklu pilav ve mantarlı çorba yedikleri öğrenilen öğrencilerden zehirlenme şüphesiyle 65 kişi ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanelere kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve çoğunun serum tedavisinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Merkezefendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yurda gelerek öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve mantar çorbasından incelemek üzere örnek aldı.