605 liralık panoya 7 bin lira ödediler: MEB'deki ihale vurgununun arkasından 'tanıdık' bürokrat çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) FATİH Projesi kapsamındaki alımlarıyla yaratılan yüz milyonlarca liralık kamu zararı, Meclis bütçe görüşmeleri ve Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı.

Devlet Malzeme Ofisi'nde (DMO) satılan ürünlerin 4,5 katına varan fahiş bedellerle pazarlık usulü yapılan ihalelerin merkezindeki isim ise dikkat çekti. Satın almalardan sorumlu olan MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Karakullukçu'nun, "fon vurgunu" kapsamında tutuklanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eski özel kalem müdürü olduğu belirtildi.

Bakanın hemen arkasında oturan tanıdık bürokrat

MEB'in yarattığı kamu zararı, TBMM'deki bütçe sunumu sırasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş tarafından gündeme taşındı. Özçağdaş, Bakanlığın yaptığı fahiş harcamaları kalem kalem açıklayarak DMO fiyatları ile ihale bedelleri arasındaki devasa uçuruma dikkat çekti.

Özçağdaş'ın aktardığı verilere göre, devlet için alım yapan DMO'da 1569 TL olan bir öğrenci taburesi Bakanlık tarafından 5 bin 668 TL'ye satın alındı. Benzer şekilde, DMO'da 1700 TL olan bir bilgisayar masasına ihalede 5 bin 600 TL ödendi.

Bu fahiş alımlardan birinci derecede sorumlu olan üst düzey bürokrat, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Karakullukçu'nun tam da bütçe sunumu sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in hemen arkasında oturması dikkat çekti.

Karakullukçu'nun siyasi sicili ise bürokrasideki yükselişinin tesadüf olmadığını gösterdi. Özçağdaş, Karakullukçu'nun fon skandalı nedeniyle tutuklanan ve hapiste olan eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın özel kalem müdürlüğünü yaptığını aktardı.

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Sayıştay kararı dokuz ay sümen altı edildi: 605 liralık panoya 7 bin lira ödediler

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun aktardığına göre FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi adı altında pazarlık usulüyle dağıtılan ihalelerdeki zarar, Sayıştay raporlarına da yansıdı.

Denetçilerin incelemesine göre, bazı donanım malzemeleri DMO'daki satış fiyatının tam 4,5 katına ihale edildi. Sayıştay 7. Dairesi’nin yargılama gündemine taşınan alımlarda kamu zararı kalem kalem hesaplandı.

12 bin 726 adet bilgisayar masası alımında 50 milyon TL kamu zararı oluştu. 25 bin 452 adet öğrenci taburesinde 104,3 milyon TL zarar hesaplandı. Yalnızca bu iki kalemdeki toplam kamu zararı 154,3 milyon TL’ye ulaştı.

Diğer alımlarda da milyonlarca liralık kamu zararı hesaplandı. 11 bin 200 adet öğrenci sandalyesinde 63,3 milyon TL, aynı sayıdaki öğrenci masasında 54 milyon TL, 350 adet bilgisayar masası dolabında ise 31,9 milyon TL zarar tespit edildi. DMO’da 14 bin 31 TL olan dolabın 105 bin 178 TL’ye, 605 TL’lik magnet panosunun ise 7 bin 140 TL’ye alındığı görüldü. Tabure, puf, kürsü, şarj istasyonu ve diğer donanımların da bulunduğu alımlarda sadece bir ihalede kamu zararı 223,3 milyon TL oldu.

MEB’in 2024 yılındaki ihaleleriyle ilgili denetçilerin hazırladığı rapor Şubat 2026’da Sayıştay 7. Dairesi'nde yargılandı ve MEB’in kamu zararını tazmin etmesi istendi. Ancak karar dokuz ay boyunca MEB’e tebliğ edilmedi.

Sayıştay kararında, kamu zararından sorumlu olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu başta olmak üzere, şube müdürü, bir genel müdür ve bir daire başkanı gösterildi.

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