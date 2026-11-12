Yusuf Tekin MESEM cinayetlerini hatırlatarak elini sıkmayan vekillerle alay etti: 'Ne kadar üzüldüm'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e milletvekilleri tepki gösterdi.

Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Yusuf Tekin istifa" yazılı döviz taşırken, bazı milletvekilleri Bakan Tekin'in elini sıkmadı. MESEM’lerdeki çocuk ölümleri ve okullardaki güvenlik sorunları üzerinden Bakan Tekin'e istifa çağrısı yapıldı. Tekin, elini sıkmaya milletvekillerine karşı, "Ne kadar üzgünüm, ne kadar üzgünüm. Sabaha kadar uyuyamayacağım elimi sıkmadığınız için" ifadesini kullandı.

'Bu bakanın hemen istifa etmesi gerekiyor'

Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, komisyon salonuna elinde "Bize gelecek yoksa, sana huzur yok. Yusuf Tekin istifa" yazılı dövizle geldi.

Ocaklı, "İstifaya davet ettiğim bakan, geçen yıl istifa etseydi bu yıl nelerle karşılaşmayacaktık. MESEM'lerde çocuklar yaşamlarını kaybetmeyecekti. Okullarda güvenlik önlemi alamadığı için öğrenciler katledilmeyecekti. Bunlar bir gün yemek verememekten utanmaya devam edecekler. ÇEDES'te öğretmenlerin mesleklerini yok saydıkları için hala görevdeler. Bir milyar liralık yolsuzlukla ilgili ses çıkaramayan bu bakanın hemen istifa etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yusuf Tekin: Şovu dışarıda yap

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, komisyon salonuna geldiğinde vekillerin tepkisi büyüdü. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Sayın Bakan gençlerimiz anayasal hakkını kullandığı için tutuklu. Huzurlu musunuz? Çocuklar MESEM'de ölüyor" diye konuştu. Bakan Tekin ise Bakırlıoğlu'na "Şovu dışarıda yap" diye seslendi.

Bakan'ın elini sıkmayan milletvekilleri arasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ile Kezban Konukçu Kok da yer aldı. DEM Partili Konukçu, Bakan Tekin'e "Çocuklar MESEM'lerde ölüyor, uyumamanız lazım" sözleriyle seslenirken, Bakan Tekin'e elini sıkmayacağını söyledi.

Bunun üzerine Bakan Tekin, "Ne kadar üzgünüm, ne kadar üzgünüm. Sabaha kadar uyuyamayacağım elimi sıkmadığınız için. Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba? Üzüntüden ölürüm" ifadesini kullandı.

DEM Partili Konukcu Kok da "İstifa etmelisiniz. MESEM'lerdeki her ölümden sorumlusunuz. MESEM'leri hangi akılla savunuyorsunuz? Kendi çocuklarınızı gönderin oraya" diye konuştu.

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