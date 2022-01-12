600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog: 'Kanser hastalarına eziyet çektiriliyor'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi’nin onkoloji polikliniğine yaptığı ziyarete ilişkin videoyu, sosyal medya hesabında “Zonguldak’ta kanser hastalarına büyük bir eziyet çektiriliyor. 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor” notuyla paylaştı.

Yavuzyılmaz, hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zonguldak’ta kanser hastalarına büyük bir eziyet çektiriliyor. 600 bin kişiye sadece bir tıbbi onkolog düşüyor. Hastalar ve hasta yakınları kuyruklarda perişan durumda. Tek doktorumuz ve sağlık emekçilerimiz bu mücadelede yalnız bırakılıyor. Vatandaşlarımızın, bu sağlık hizmetlerini insani koşullarda, başka illere gitmek zorunda kalmadan memleketimizde alabilmeleri en temel haklarıdır. Tıbbi onkolog başta olmak üzere tüm branşlardaki eksik uzman kadrolar tamamlanıncaya dek bu hayati sorunların takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

Ne olmuştu?

Zonguldak’ta görev yapan medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Engin’in 2020 yılının Nisan ayında istifa etmesiyle il genelinde kadrolu medikal onkoloji uzmanı kalmamış, bu durum kanser hastalarının tedavilerinde büyük aksaklıklara neden olmuştu.

Yavuzyılmaz, istifanın hemen ardından hastaların mağduriyetini Meclis gündemine taşımış, Sağlık Bakanlığı’na "Eksikliği acil olarak giderin" çağrısında bulunmuştu.

Yavuzyılmaz’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından 2020 yılının Ağustos ayında Zonguldak’a bir medikal onkoloji atanmış olsa da Yavuzyılmaz, kentteki Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi için de ayrıca bir onkolog atanması talep etmişti. (ANKA)