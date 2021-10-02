6 yılda 'Yap-İşlet-Devret' projeleri için milyarlarca lira kur farkı ödendi

Sayıştay Genel Uygunluk Bildirim Raporları'ndaki bilgilere göre, 2014-2020 yılları arasında "Yap-İşlet-Devret" projeleri için Hazine garantilerine ek olarak 77,9 milyar TL kur farkı ödendiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2014'ten bu yana ödenen kur farkını paylaştı. Ödenen farkın yılların içinde katlandığı görüldü.

'1 milyon öğrenciye barınma imkanı sağlanabilirdi'

Ödenen parala tepki gösteren Yavuzyılmaz, "Dolar ve avro yükseldikçe şirketlere kur farkı da ödeniyor. Vatandaşımız geçmediği köprünün, binmediği trenin, inmediği havalimanının ücretini ödüyor, yetmiyor bir de üstüne kur farkı ödüyor. Bu parayla toplam 1 milyon öğrencinin barınabileceği 1000'er kişilik 1000 adet KYK yurdu yapılabilirdi" dedi.