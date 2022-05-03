6 yılda 62 milyon TL harcama yapılan helikopter 3'üncü defa satışa çıkarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MHP'den seçilen ve 2018'de İYİP'e geçen eski Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın 2018 yılında 2,5 milyon dolara aldığı helikopteri üçüncü kez satışa çıkardığını duyurdu. "Agusta Westland Leonardo" şirketi tarafından 2011 yılında üretilen helikopterin, KDV hariç 1 milyon 187 bin dolar muhammen bedelle (en düşük bedel), 13 Mayıs Cuma günü düzenlenecek ihaleyle satılacağı belirtildi. İhalenin kapalı teklif usulüyle gerçekleştirileceği açıklandı.

2016 yılında pist, 2018 yılında helikopter

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi helikopterin alımı için dönemin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz‘ın emriyle, 2014 yılında bir ihale düzenledi. İhale tam dört yıl sonra sonuçlandı. Helikopter için belediye kasasından o dönemin kuruyla yaklaşık 2,5 milyon dolar ödendi. Ayrıca belediye 2016 yılında da helikopter pisti yapımı için 1 milyon 738 milyon TL harcadı.

İki kez ihale düzenlendi

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Vahap Seçer, masrafı çok fazla olduğu ve atıl kaldığı için helikopterin satılacağını açıkladı. Belediye helikopter için iki kez satış ihalesi düzenledi. Helikopterin satışı için ilk ihale 6 Kasım 2019’da düzenlendi. İhalede muhammen bedel (en düşük bedel) 17 milyon 515 bin 783 lira + KDV olarak belirlenmiş ancak helikoptere alıcı çıkmamıştı. Helikopterin satışı için ikinci ihale ise 16 Şubat 2022’de düzenlendi. İkinci ihalede de helikopterin satışı için 1 milyon 480 bin dolar muhammen bedel belirlendi. Ancak bu ihalede de helikoptere alıcı çıkmadı.

62,5 milyon TL harcandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer, daha önce yaptığı açıklamalarda helikopter için belediye bütçesinden aylık yaklaşık 300 bin TL harcandığı açıklanmıştı. Seçer, geçen yılın Ekim ayında yaptığı açıklamada ise "Helikopter; danışmanlık ücreti, aylık bakım ve heliport gibi tüm kalemleriyle ciddi bütçelere sahip" demişti.

Belediye kasasından helikopter için 2016 yılından bugüne kadar toplam 62 milyon 542 bin TL harcandı.

'Müjde' olarak duyurmuştu

2018 yılında, alınan helikopteri “Vatandaşlara verdiğim sözümü tuttum” diye “müjde şeklinde” açıklayan eski Belediye Başkanı Kocamaz ilk uçuşunun ardından “Mersin gibi büyük bir alana hizmet verirken bazı noktalarda zorluk çekiyorduk. Bu kadar geniş bir alanda gerek belediye hizmetleri açısından gerekse bölgemizde yapılan etkinlikler açısından bu helikopter bizim elimiz ayağımız olacak… Ben vatandaşlarımıza kazandırdığımız bu helikopterin hayırlı uğurlu olmasını diyorum” demişti.

Kocamaz, aynı yıl yaptığı bir başka açıklamada ise “MBB 1 ismi verilen helikopter, Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı olarak alınan ilk helikopter olma özelliğini taşıyor… İki pilot ve 6 yolcu kapasiteli helikopter, saatte 250 kilometre hız yapabiliyor” ifadelerini kullanmıştı.