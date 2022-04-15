6 yıl sonra yakalandı, 'dişim ağrıyor' diyerek tahliyesini istedi

Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri illerinde 'FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen ve 6 yıldır firari olarak aranan S.Ö., 6 ay önce gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Tutuklu yargılanan sanık S.Ö., duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan şahıs, yaptığı savunmasında dişinin ağrıdığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

'Dişim ağrıyor, tahliyemi istiyorum'

Duruşmadaki savunmasında üzerine iftira atıldığını ileri süren S.Ö., “Tanıklar benim hakkımda yalan söylüyorlar. Ben, Daire Başkan Yardımcılığı görevinde hiç olmadım. Tanıkların verdiği ifadelerde benim alakam yok. Beni başkasıyla karıştırıyorlar. Ben, şimdiye kadar hiç Kastamonu’ya gitmedim. Kastamonu’dan kimse ile görüşmedim. Tarık kod adlı askeri imamının Honda marka aracı olduğu söyleniyor. Benim böyle bir aracım yok. Ben bu kişi değilim. Benim bir alakam yok. Ben gerçekte tanıkların ifadesiyle ortaya çıktı. Bu yüzden hem mahkeme heyetine hem de avukatıma teşekkür ediyorum. 6 aydır tutukluyum. Ailemi özledim. Çocuğumu özledim. Aile bağlarımız zayıfladı. Biran önce aileme kavuşmak istiyorum. 8 kişilik koğuşta 18 kişi kalıyoruz. Dişim ağrıyor. Diş tedavisi olmam gerekiyor. Tahliyemi istiyorum” dedi. (İHA)