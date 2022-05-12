6 taksiciden palalı sopalı saldırı: Öldü sanıp bıraktılar

Olcayto Okur ve arkadaşları 6 Nisan günü saat 23.30 sıralarında Samandıra Metro Taksi Durağı’ndan bir taksiye bindi. Olcayto Okur’un iddiasına göre, arkadaşının elindeki siyah poşeti alkol sanan Taksici, “Ramazan ayında alkol mü alıyorsunuz? İnin lan arabadan” diye bağırdı.

Olcayto Okur ve arkadaşları da o taksiden inerek başka bir taksiye bindi. Okur ve arkadaşları diğer taksiye bindikten sonra, kendilerini aşağı indiren taksiciden şikâyetçi olacaklarını söyledi. Ancak bindikleri taksinin şoförü, ilk taksicinin ağabeyi çıktı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikenar'ın haberine göre, yeni bindikleri taksiciyle de tartışan arkadaşlar aşağı indi. Olcayto Okur bunun üzerine arkadaşlarından ayrılarak yol boyunca yürümeye başladı. Bu sırada da elinde sopa ve pala bulunan 6 taksicinin saldırısına uğradı.

Başından ve vücudunun değişik yerlerinden aldığı darbelerin etkisiyle bilincini kaybeden Olcayto Okur’u taksici grubu, öldü zannedip olay yerinde terk etti. Kendine geldiğinde başından kanlar aktığını gören Okur, cebine baktığında cüzdanının olmadığını fark etti ve ambulansı arayarak yardım istedi.

Olcayto Okur’un şikâyetinin ardından savcılık taksici kardeşler İrfan Karakaya ve Ayhan Karakaya hakkında ‘silahla yağma’ suçundan soruşturma başlattı. Diğer taksicilerin ise ifadeleri alındı.



Soruşturma kapsamında ifade veren İrfan Karakaya, “Olcayto Okur ile arkadaşları araçta alkol içmek istedi. Ben izin vermeyince taksiden indiler, ben de aracımla başka bir yere gittim” dedi. Diğer şüpheli Ayhan Karakaya ise, “Şüpheliler diğer taksiciye küfrediyordu. Ben, ‘ben alkol içilmesine izin vermem’ deyince bana da hakaret ettiler. Arabadan indikten sonra üzerime yürüdükleri için kendimi savunmak amaçlı elimdeki sopayı salladım” dedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli Ayhan Karakaya’nın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheli İrfan Karakaya’yı yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak suretiyle serbest bıraktı.