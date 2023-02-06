'6 saat oldu Hatay'a hiçbir devlet görevlisi gelmedi'

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Halk TV'de depremden etkilenen bölgelere ilişkin son durumu aktardı.

Şahin, "Hatay’a AFAD’dan kimse gelmedi!" dedi.

Şahin'in açıklamaları şöyle oldu:

"Çok kötü bir durumdayız Hatay'da. Hatay'a henüz AFAD ile ilgili bir tek kişi gelmedi. 7 saat geçti hiçbir devlet yetkilisi burada yok. AFAD yok, ilgili bakanlar yok. Can çekişiyor vatandaşlar binaların içinde sesleri geliyor. Herkes burada sinir harbi içerisinde. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla göçüğü temizlemeye çalışıyor. Ekipman tutuyorlar, bilinçsizce yapılıyor. Buraya AFAD yetkilileri lütfen gelsin. Saatler geçtikçe insanların yaşam olasılıkları azalıyor. Hastanelerimiz göçtü. Kiliseler, apartmanlar, siteler... Henüz bir tek AFAD yetkilisi buraya gelmedi. Arama kurtarma yok. Hiçbir şekilde araç, gereç yok. Yetkilileri göremiyoruz, vatandaş kendisi uğraşıyor. Ambulans seslerinden moralleri bozuldu."

CHP'li Tutdere: Felaketin boyutu korkunç

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, "Adıyaman'da felaketin boyutu korkunç. Adıyaman Merkez'de çok sayıda bina yıkılmış durumda. Bunların enkazı altında insanlar kurtarılmayı bekliyor. Gölbaşı ilçemizde hasarın boyutu büyük. Adıyaman'a acilen kurtarma ekipleri gönderilsin" dedi.