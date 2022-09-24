6 partinin oluşturduğu Emek ve Özgürlük ittifakı kuruluşunu ilan etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket Partisinin (EHP) bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, kuruluşunu ilan etti. İttifakın deklarasyonu da etkinlikte açıklandı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde saat 15.30’da başlayan halk buluşmasında ittifak içindeki siyasi partilerin genel başkanları, sözcüleri ve eş genel başkanları birer konuşma yaptı ve ittifakın programının çerçevesi kamuoyuna duyuruldu.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte, ittifakın yol haritası da açıklandı.

Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği'nin ardından kurulan dördüncü ittifak olurken yayınladıkları yol haritasında, ekonomi, demokrasi, kadın, LGBTİ+, ekoloji, Kürt sorununa dair politikalarını açıkladı.

Açıklanan yol haritasının başlıkları şöyle:

İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir ekonomik düzen

Halkın egemenliğine dayanan bir demokrasi

Kürt sorununda barışçıl ve demokratik çözüm

Kadınlar için adalet, eşitlik ve özgürlük

Gençler, engelliler ve dezavantajlı gruplar için eşitlik ve özgürlük

Doğanın, çevrenin ve kültürel varlıkların korunması

Etkinlik başlangıcında hazırlanan kısa videoda, ekonomik krizden kadın mücadelesine, LGBTİ+’ların eylemlerinden işçi hareketlerine kadar birçok alandaki eylemlere yer verildi.