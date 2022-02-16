6 partinin Diyarbakır İl Başkanları konuştu: HDP'siz toplantıya tepki

Muhalefetteki 6 siyasi partinin parlamenter sisteme dönüş amacıyla yaptığı toplantıda HDP’nin olmaması, partilerin Diyarbakır il başkanlarının tepki göstermesine neden oldu.

6 partinin il başkanları bu durumu “eksiklik” olarak değerlendirirken, il başkanları verilen fotoğrafta HDP’nin olması gerektiğini savundu.

Tigris Haber’den Gönül Morkoç’un haberine göre, Diyarbakır’da partilerin il başkanları ile yapılan görüşmelerde il başkanları şu görüşlere yer verdi:

'Masada Kürt temsili olmalı...'

DEVA Partisi İl Başkanı Cihan Ülsen, “Masada bir Kürt temsili yetinin olmaması elbette ki izaha muhtaç bir durumdur. Kürtlerin içerisinde olmadığı bütün siyasi denklemler bir gelecek inşası konusunda eksik ve yetersiz kalacaktır” ifadelerini kullanırken Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin ise “Saadet Partisi’nin şunla görüşmeyiz diyeceği bir siyasi parti yoktur. Tüm partilerle görüşülür. Bir yerde fikirler yarışamıyorsa, istişare yoksa konular uzmanlarıyla görüşülmüyorsa, insanlığın bilgi birikimden istifade edilmiyorsa hata yapmak kaçınılmaz olur” dedi.

'HDP'yi yok saymıyoruz...'

CHP adına konuşan Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ise "HDP’yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Çok net bir şekilde konuyu açıklığa kavuşturmuş olup HDP ve diğer tüm demokrasi bileşenlerinin ülkemizin aydınlığa kavuşması için gerekli hassasiyeti göstererek tüm bileşenlerin bu konuda üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmalarını istiyor ve diliyorum” ifadesini kullandı.

'HDP yasal bir partidir, Meclis'te de grubu vardır'

Gelecek Partisi İl Başkanı Aydın Altaç ise sadece HDP değil, hiçbir partinin dışarıda kalmamasını savunduklarını belirterek şunları söyledi:

“Sadece HDP değil, hiçbir partinin siyasetin dışına itilmesini doğru bulmuyoruz. HDP’nin içinde olduğu bütün çalışmaların gizli saklı yapılması yöntemi doğru değildir. HDP yasal bir parti. Meclis’te grubu olan bir parti”.

'HDP, kırmızı çizgiyi gözeterek masada olmalıdır'

Öte yandan İYİP Diyarbakır İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu da 6 partinin bir araya gelmesini bir milat olarak gördüklerinin altını çizerek, şunları ifade etti:

“Çözümün merkezi meclis’tir denildi. Sonra HDP kanadından farklı algılar yaratıldı. Birileri de bunu, kamuoyunda farklı bir algı ile sundu. Biz yine aynı adresteyiz. Şiddete ve bölünmeye karşı olunduğu müddetçe bütün siyasi partilere İYİ Parti aynı mesafededir. Her parti parlamenter sistem isteğini dile getirdi. Ancak kırmızı çizgi şiddet ve bölünme. HDP’nin de bu kırmızı çizgiyi gözeterek orada olması gerektiğine inanıyorum”.