6 partinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i hazır

CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Deva Partisi yetkililerinin yürüttükleri ortak çalışma kapsamında devam eden toplantıların sonuncusu yarın yapılacak. Bu toplantı sonrası hazırlanacak ortak mutabakat metni genel başkanlara sunulacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 6 partinin anlaşma sağladığı ‘Cumhurbaşkanı niteliği ve seçimi' maddesi ile önemli değişiklikler getiriliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı milletin ve ülkenin bütünlüğünü temsil edecek, yetkileri de sınırlı ve tarafsız olacak. Seçildiği gün varsa partisi ile ilişiği kesilecek. 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek. Görevini tamamladığında aktif siyasete dönemeyecek, milletvekili de olamayacak.

Torba yasa kalkıyor

Yeni sitemde TBMM'de Bakanlara yönelik gensoru müessesesi de yeniden oluşturulacak. Torba yasa kaldırılacak. Siyasi partilere hazine yardımı da seçimde yüzde 1 oyu geçen tüm partilere verilecek.

Uzlaşılan metinde yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı sağlanacak, adli kolluk teşkilatı kurulacak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ikiye bölünecek. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin bu tutumları sicillerine işlenecek ve terfi ve tayinlerinde bunun etkisi olacak.