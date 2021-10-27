6 muhalefet partisinden çalışma: Cumhurbaşkanının görev süresi belirlendi

CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi yetkilileri, dün "parlamenter sistem" çalışması için beşinci kez bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, aralarında sözlü ve yazılı soru önergesi, gensoru, Meclis araştırması ve soruşturması ile Meclisin bütçe hakkı başlıklarının yer aldığı yasamanın denetim kısmı görüşüldü.

AA'nın haberine göre başlıkların tamamında uzlaşan heyet, böylece çalışmanın "yasama" ayağını tamamladı.

'Kesin hesap komisyonu' uzlaşısı

Uzlaşılan başlıklar arasında sözlü soru önergesi uygulamasının yeniden getirilmesi, mevcut yazılı soru önergesi uygulamasında ise bakanın, usulüne uygun verilen önergeye zamanında cevap vermemesi halinde Meclis Başkanının, bakana konuyu hatırlatan bir yazı yazması, Genel Kurul'da bir duyuru yapılması ya da kamuoyuyla paylaşılması gibi bir müeyyide uygulaması yer aldı.

Gensoru müessesesinin tekrar gelmesiyle ilgili mutabakata varılan çalışmada, hükümetlerin kolay kurulması, zor yıkılması amacıyla yapıcı güvensizlik oylaması sistemi getirilmesi ve gensoruyla birlikte başbakan adayının da yer aldığı yeni hükümet sunulması öngörüldü.

Meclis araştırması ve soruşturması çerçevesinde davet edilen ilgililerin komisyona mutlaka gelmesi konusunda uzlaşılan çalışmada, Meclis araştırma ve soruşturmasını akamete uğrattığı düşünülen "ticari sır" ve "devlet sırrı"nın tarifinin yeniden yapılması konusunda anlaşıldı.

Meclis araştırma komisyonlarının Genel Kurulda kabul edilen raporları için takip müessesesi oluşturulması planlanan çalışmada, Meclisin bütçe hakkının güçlendirilmesi için bir denetim komisyonu olarak "Kesin Hesap Komisyonu" kurulması kararlaştırıldı.

Heyet, bakanlıkların ve kamu kurumlarının bütçesinin ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesi konusunda anlaştı.

Cumhurbaşkanının 7 yıllığına bir kez seçilmesi

Toplantıda, "yürütme" bölümüne geçen heyet, cumhurbaşkanının tarafsız ve sorumsuz olması, icrai yetkilerinin bulunmaması ve 7 yıllığına bir kez seçilmesi konusunda uzlaştı.

Görev süresini tamamlayan cumhurbaşkanının, daha sonrasında aktif siyasette bulunmaması da üzerinde anlaşılan konular arasında yer aldı.