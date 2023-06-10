6. Karaburun Çocuk Bilim Kampı için kayıtlar başladı

2018 yılından bu yana her yaz düzenlenen, daha önceki yıllarda katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanan ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi İzmir/Çocuk Bilim Atölyeleri'nin düzenlediği Karaburun Çocuk Bilim Kampı bu yıl 6. kez ve 10-14 Temmuz arasında düzenlenecek.

9-11 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan Bilim Kampı, eğlenceli bilim etkinlikleriyle birlikte katılan çocukların ufuklarını açacak ve bilimsel düşüncenin temellerini atacak bir içerikle hazırlanıyor.

Karaburun’da Dolungaz Şirin Baba Kamp tesislerinde düzenlenen kampa her çocuğun en az bir veli ile birlikte katılması gerekiyor.

5 gün 4 gece sürecek olan programda, çocuklar, Astronomi Atölyesi, Evrim Atölyesi, Bilim Tarihi ve Ritim Atölyesi ana başlıklarında toplam 14 sunum ve etkinliğe katılıyorlar. Ayrıca etkinlik ve atölye çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin en güzel koylarından biri olan Dolungaz’da deniz ve doğayla iç içe eğlenceli zaman geçirme fırsatına sahip oluyorlar.