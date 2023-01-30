6 ay önce 'kaybolan' genç kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Denizli'de 25 yaşındaki Mine Kocadağ'ın eşi 31 yaşındaki Mithat Kocadağ 18 Ağustos gecesi eşinin kaybolduğunu yönünde polise ihbarda bulunmuştu. Mithat Kocadağ, katıldığı televizyon programında eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Gözler Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, polisin yaptığı aramaya rağmen bulunamamıştı.

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la "Vazgeçme" programına katılan Mithat Kocadağ, eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Kocadağ, canlı yayında, genç kadının cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Ardından ekipler, gösterilen yerden Mine Kocadağ'ın cesedini çıkardı.

Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğini söylemiş, Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirtmişti.

O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.