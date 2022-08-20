58 milyon avroya yapılan havaalanı için 206,6 milyon avro ödenecek

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHİM) bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında Kütahya'daki Zafer Havalimanı için yolcu garantisi nedeniyle bugüne kadar ödenen toplam tutarı ve sözleşme bitimine kadar ödenmesi öngörülen meblağı sordu.

DHMİ tarafından verilen yazılı yanıtı aktaran Sertel, "firmanın 1 koyup 4 aldığını" söyledi.

'Hazine'den milyonlar aktarılacak'

Sertal, gelen yanıt sonrasında ortaya çıkan tabloyu açıkladı:

"52 milyon 818 bin euroya yapılan Zafer Havalimanı’nda garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1’ine dahi ulaşılamadı. Yani sapma yüzde 98-99. Zafer Havalimanı için sözleşme süresi 29 yıl 11 ay. Bu şirket yatırdığı parayı 52 milyon 818 bin euroyu 9 yıl içerisinde tahsil etti. Şimdi tam 20 yıl boyunca Zafer Havalimanı’nı yapan ve işleten şirket oradan yolcu uçsa da uçmasa da uçak inse de inmese de parasını alacak.

Hazine’den milyon eurolar akıtılacak. 52,8 milyon euroya yapılan Zafer Havalimanı için vatandaşlarımızın vergilerinden kesilen paralarla bu şirkete 206,6 milyon euro para ödenecek. Bu havalimanını devlet kendi imkanlarıyla yapsaydı 9 yılda kendini amorti edecekti. Ve öyle de oldu. Havalimanına yatırılan para 9 yılda çıktı.

Şimdi bu şirket 20 yıl daha halkımızdan para almaya devam edecek.”

'Kendi ceplerinden mi ödüyorlar?'

Zafer Havalimanı örneğinin tek olmadığını belirten Sertel, garanti ödemeli projeler nedeniyle iktidarı eleştirdi:

"Bu kadar öngörüsüz bir şekilde verilen garanti hiçbir yerde yok. İşçiye, memura, asgari ücretliye zam yaparken eli titrerken, yandaş müteahhitlere bu kadar bol kepçe para dağıtan başka iktidar yok. Bir de 'Halkın cebinden para çıkmıyor, devletin cebinden para çıkmıyor' deniliyor.

Bu milyon eurolar kimin cebinden çıkıyor? Kendi ceplerinden mi ödüyorlar? Yazıktır, günahtır. Biraz özeleştiri yapın, 'Hata yaptık' deyin. Ama o da yok. Rakamlar ortada olmasına rağmen körü körüne savunmaya devam ediyorlar." (ANKA)