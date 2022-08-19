Atatürk Havalimanı ile ilgili yeni iddialar: 'Kirli oyunlar dönüyor'

Atatürk Havalimanı üzerinde "kirli oyunların" döndüğünü söyleyen CHP’li Başarır, "Bilindiği üzere Atatürk Havalimanı’nı TAV Havalimanları işletiyordu. 2019’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devredildi. Devredilirken havalimanındaki tüm malzemelerin, tüm teçhizatların dökümü yapılacaktı. 2019’da devri gerçekleşirken sözleşme hükümleri doğrultusunda bütün aletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek kullanılır halde tam olarak teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak bugün görünüyor ki gerek yıkım aşamasında gerek teslim aşamasında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir eksiklik var. Yıkım aşamasında bunların bazıları satılmış ve bazıları da teslim edilmemiş durumda. Bunlar bizim paramız, hepimizin parası.” dedi.

'Siz TAV’dan Atatürk Havalimanı'nı eksiksiz eksiksiz aldınız mı?'

Yeni Havaalanı için Atatürk Havalimanı’nın kapatıldığını hatırlatan CHP’li Başarır, “Atatürk Havalimanı Cengiz İnşaat ve ortaklarının yeni havaalanında iş yapması için kapatıldı. Sadece yıkımı için yaklaşık 3 milyar TL para harcandı ve orada bulunan 84 milyona ait malzemelerin yağmalandığını görüyoruz. Sayın bakan size soruyorum. Siz TAV’dan Atatürk Havalimanı’nı eksiksiz aldınız mı? Tesisatların dökümü yapıldı mı? Buradaki bazı malzemeler kaçak olarak alınıp satıldı mı ya da yağma edildi mi? Çıkın bunları söyleyin.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Başarır, konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu yazılı soru önergesinde; “ Bilindiği gibi Atatürk Havalimanı, İstanbul Yeni Havalimanı’na verilen yolcu uçuş garantisi kapsamında kapatılmaktadır. Bu hususta ihale yapılmış ve Atatürk Havalimanı’nın yıkımına başlanmıştır. Hem TAV Havalimanları tarafından Atatürk Havalimanı devredilirken hem de yıkım aşamasında Atatürk Havalimanı’ndaki faal ve gayri faal teçhizatlar hakkında birtakım iddialar vardır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- TAV Havalimanları kira konusu tesisi sözleşme hükümleri doğrultusunda DHMİ’ye teslim ederken faal teçhizatları ve gayri faal teçhizatların hepsini teslim etmiş midir? Şirket bu teçhizatları teslim ederken sözleşme hükümleri çerçevesinde bütün aletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek kullanılır halde mi devretmiştir? Sözleşme hükümlerine göre kullanılır halde devretmediyse bir cezai işlem uygulanmış mıdır?

2- DHMİ tarafından devir teslim tutanaklarında eksik teçhizatlar belirtilmiş midir? Belirtilmediyse bunların sebepleri nelerdir?

3- TAV Havalimanları Atatürk Havalimanı’nı DHMİ’ye devrederken DHMİ personelleri tarafından tutulan demirbaş listesi var mıdır? Bu demirbaş listesindeki teçhizatların son durumu nedir?

4- Atatürk Havalimanı’nın DHMİ tarafından faal ve gayri faal teçhizatların listesi tutulurken bazı teçhizatların el altından satıldığı doğru mudur? Doğruysa bu satışı gerçekleştirenler hakkında işlem yapılmış mıdır?

5- Atatürk Havalimanı yıkılmadan önce terminallerin içerisindeki teçhizatların akıbeti ne olmuştur? Bu teçhizatlar satılmış mıdır? Satıldıysa kime ve kaç paraya satılmıştır?