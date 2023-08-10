57 ilin valisi değişti: Soylu’ya yakın bazı valiler merkeze çekildi

Valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 57 kente yeni vali görevlendirildi, 16 vali mülkiye başmüfettişi olarak atandı. Böylece toplam 73 valinin görev yeri değişmiş oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en çok eleştirilen kurumların başında gelen AFAD’ın başkanı Yunus Sezer’in bu görevden alınarak Edirne Valiliğine ataması yapıldı. 5 Temmuz’da TBMM Genel Sekreterliği görevini devreden Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Aksaray Valiliği’ne atandı. Merkeze çekilen ve görev yeri değiştirilen isimler de dikkati çekti.

Soylu’ya yakın isimler merkeze

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu belirtilen isimlerden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım merkeze çekilen valiler arasında yer aldı.

Depremin vurduğu kentlerin valileri değişti

Depremin etkilediği kentlerin valilerinin bir bölümü kısa süre önce değişmişti. Kararnameyle Malatya, Gaziantep valileri de değişti. Böylece deprem sırasında ve sonrasında kayıp yaşayan kentlerde görev yapan valilerin tamamı değişmiş oldu.

Kararnamede Ankara ve İstanbul valileri yer almadı. İzmir Valiliği’ne ise Adana Valisi Süleyman Elban atandı.