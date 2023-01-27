52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılmasında yürütmeyi durdurma kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 8 Eylül 2021 tarihinde 52 ilacın (bebekler için diş jeli, çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri vb.) geri ödemeden çıkarılması ve hastaların eşdeğer ilaçlarda daha fazla fiyat farkı ödemesine neden olan maddelerine yönelik İstanbul Eczacı Odası tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Danıştay 10. Dairesi davada sözkonusu düzenlemenin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul Eczacı Odası'ndan (İEO) yapılan açıklamaya göre yürütmesi durdurulan maddeler şöyle:

"1. Maddesinin (Tiyokolşikozit etkin maddesini mono ve/veya kombine içeren ve eklem ve kas ağrısı tedavisinde topikal olarak kullanılan ilaçların) dışında kalan 13 kalem ilaç bakımından,

2. Maddesinin (terapötik referans grubu belirlenerek aynı reçetede bir kutu ilacı ödenmesi),

3. Maddesinin

4. Maddesinin (eş değer ilaç uygulaması kapsamındaki taban birim fiyata yüzde 5 ilave edilerek birim fiyatı bulunması)".

soL'un edindiği bilgiye göre 52 ilaçtan 39'unun ruhsatı halihazırda iptal olduğu için geri kalan 13 ilacın geri ödeme kapsamından çıkarılması kararının yürütmesi durdurulmuş oldu.

İEO'dan yapılan açıklamada "Halk sağlığını korumak adına dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi bilgilerinize sunarız" denildi.