51 göçmen ABD bayraklı lüks yatla Türkiye'den Mikonos'a götürüldü

Yunan Sahil Güvenliği, insan kaçakçılarının göçmenleri Türkiye'den Yunanistan'ın gece hayatı ve lüks otelleriyle ünlü Mikonos Adası'na götürdüğünü duyurdu.

DW Türkçe'deki habere göre yapılan açıklamada, üç insan kaçakçısının 51 göçmeni lüks bir yatla adaya götürdüğü gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Zanlıların, Mikonos'taki 51 göçmenin gözaltındaki sorguları sonucunda yakalandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre göçmenler, polis sorgularında kendilerini adaya getiren insan kaçakçıları ile 27 metre uzunluğundaki "Aurora" adlı lüks yat hakkında bilgi verdi. Sahil Güvenlik bunun üzerine bölgede dört devriye botu ve bir helikopter görevlendirdi. ABD'nin Delaware eyaletinin bayrağını taşıyan lüks yatın, Patmos Adası açıklarında bulunduğunu duyuran yetkililer, söz konusu yatla ilgili bir video ve fotoğraf paylaştı. Göçmenler kendilerini lüks yatla Mikonos'a götüren üç zanlıyı teşhis edince, söz konusu şahıslar tutuklandı.