50/d'li araştırma görevlileri 33/a kapsamına alınıyor

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlileri 33/a kapsamına alınacak.

Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak.