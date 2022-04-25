'500 liralık banknot' iddiasında yeni gelişme: 2 adet banknot işleme sistemi alındı

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti. Öte yandan Damga ve Darphane Gelen Müdürlüğü’nün son adımları bu iddiaları güçlendirdi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünyanın en büyük banknot üreticilerinden bir Alman şirketinden iki adet "termal yazıcı dahil efektif işletimli banknot işleme sistemi" aldığı ortaya çıktı.

Dolaşımdaki paraların yüzde 42’sini oluşturan 200 liralık banknotlar, çıktığı 2009'da en büyük değere sahip olan banknot olmuştu. Çıktığı tarih olan 2009'da 200 liralık banknot 130 dolar seviyesindeyken bugün değeri yaklaşık 13,6 dolar.