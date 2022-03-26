50 TL'ye bayat tatlı satışı başladı

CHP'li Milletvekili Burhanettin Bulut, şeker zamlarının ardından pastanelerde bayat tatlı satılmaya başlandığını söyledi.

Sözcü'nün haberine göre, Adana'da bir pastanede taze tel kadayıfın 100 TL'ye baya­tının ise 50 TL'ye satıldığını belirten Bulut, "Taze tatlıya parası yetmeyen vatandaş ucuza bayat tatlı alıyor. Ramazan'da daha çok tüketilen ürünlerde korkunç bir artış var" diye konuştu.

'Hayvanlar zayıfladı'

Bulut ayrıca, tarım ve hayvancılıkta yaşa­nan sorunlara dair şu ifadeleri kullandı:

"Zaten Avrupa ölçeğinde en düşük et tüketicisiyken bu daha da azaldı. Sadece et için değil süt için besle­nen hayvanlar bile bakılamaz hale geldi. Yemle süt arasında bir oran olması gerek ama bakıyorsunuz bugün süt fiyatlarından daha pahalı yem fiyatları var.

Besi hayvanları beslenemediği için kilo kaybediyor. Hayvanları­mız zayıfladı hepsinin kemik­leri çıkmış durumda. Bir çiftçi kadın, 'Kendi beslediğim inekten sütü 8 TL'ye mal ediyordum, ineği kesime götürdüm komşudan 5 TL'ye süt alıyorum' di­yor"