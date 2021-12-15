50 ilde otomobil stokçuluğu operasyonu: 51 gözaltı

Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerdeki araçların toplanarak stoklandığı ve tekel oluşturularak bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satış yapılarak haksız kazanç elde edildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı.

“Fiyatları etkileme" suçunu işlediklerinin belirtilmesi üzerine verilen talimat ile eş zamanlı olarak Karabük merkezli 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli ifadeye çağırılırken 51 şüpheli hakkında ise ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verildi.

Soruşturma sürüyor. (İHA) 